نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر ضد الاتحاد اليوم الإثنين في الدوري السعودي للمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الإثنين الموافق 27 من شهر مايو الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، مع نظيره فريق النصر، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الاتحاد ضد النصر في الدوري السعودي

ومن المنتظر أن يلتقي فريق اتحاد جدة، مع نظيره النصر، اليوم الإثنين تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على ملعب الأول بارك معقل العالمي.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني بجدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 79 نقطة، بينما يقع الاتحاد في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 54 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد في الدوري السعودي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات SSC السعودية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، كما ستنقل مباراة الاتحاد ضد النصر عبر قناة SSC 1HD.