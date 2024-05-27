بث مباشر الاتحاد ضد النصر دون تقطيع HD في الدوري السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - النصر ضد الاتحاد.. يبحث عشاق الكرة السعودية والعربية، عن موعد مباراة النصر ضد الاتحاد، وذلك وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة، من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "روشن" هذا الموسم 2023/2024، والتي تقام على أرضية ستاد "الأول بارك" معقل رفقاء كريستيانو رونالدو، وتقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في إطار الخدمات التي ننشرها لقرائنا ومتابعينا لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة خلال التقرير التالي، بث مباشر مباراة النصر ضد الاتحاد في الدوري السعودي، وكذلك موعد المباراة والقنوات الناقلة لتلك المواجهة التي يترقبها عشاق العالمي والعميد في ختام مباريات دوري روشن.

بث مباشر النصر ضد الاتحاد

مشاهدة البث المباشر بدون تقطيع مباشر الاتحاد ضد النصر في دوري روشن السعودي 2024

بث مباشر الاتحاد ضد النصر بدون تقطيع HD في الدوري السعودي

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مباراة الاتحاد، وهو يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، وذلك برصيد 79 نقطة من 33 مباراة خاضهم "العالمي" في المسابقة، وضمن المركز الثاني بدوري روشن هذا الموسم، بواقع 25 انتصارًا و4 تعادلات ومثلهم من الهزائم، بينما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، ضيفًا على النصر، وهو في جعبته 54 نقطة يحتل بهم "حامل اللقب" المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، وذلك برصيد 54 نقطة من 33 مباراة، بواقع 16 انتصارًا و6 تعادلات، وتلقى "العميد" الهزيمة في 11 مباراة.

مشاهدة الاتحاد والنصر

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موعد مباراة النصر ضد الاتحاد في الدوري السعودي

وحدد الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء غد الإثنين، الموافق 27 من شهر مايو الجاري، ليكون هو موعد مباراة النصر ضد الاتحاد، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة، من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» هذا الموسم 2023/2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر ضد الاتحاد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد في الدوري السعودي

بث مباشر النصر ضد الاتحاد، وتُعد مجموعة قنوات SSC السعودية، هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري السعودي هذا الموسم، وبالتالي هي القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد، وتحديدًا عبر شاشة قناة SSC HD.

تشكيل النصر ضد الاتحاد، والذي اختاره المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للعالمي، لخوض مواجهة فريقه أمام العميد في ختام الدوري السعودي.

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وتقام مباراة النصر ضد الاتحاد، على ملعب “الأول بارك”، بالجولة الرابعة والثلاثين في ختام دوري روشن السعودي لموسم 2023/2024.

العالمي يتواجد في وصافة الدوري السعودي وفي رصيده 79 نقطة، ويسعى النصر بقيادة كريستيانو رونالدو إلى العودة للانتصارات من جديد، بعد تعادله مع الرياض في الجولة الماضية والهلال في الجولة التي سبقت تلك المواجهة.

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تشكيل النصر ضد الاتحاد اليوم

ويقود تشكيل النصر ضد الاتحاد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجانب الغاني ساديو ماني على أن يحرس عرين العالمي، دافيد أوسبينا.

تشكيل النصر أمام الاتحاد في دوري روشن السعودي حراسة المرمى ديفيد أوسبينا خط الدفاع سلطان الغنام علي لاجامي إيميرك لابورتي أليكيس تيليس خط الوسط الدفاعي عبد الله الخبيري مارسيلو بروزوفيتش خط الوسط الهجومي أيمن يحيى أوتافيو ساديو ماني خط الهجوم كريستيانو رونالدو

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تشكيل الاتحاد ضد النصر اليوم

واستقر مارسيلو غالاردو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق النصر، في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة 34 في دوري روشن السعودي.

تشكيل الاتحاد أمام النصر في دوري روشن السعودي حراسة المرمى محمد المحاسنة خط الدفاع مهند الشنقيطي حسن قادش سعد الموسى فواز الصقور خط الوسط فيصل الغامدي عوض الناشري نجولو كانتي خط الهجوم جواو فيليبي طلال حاجي أحمد الغامدي

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تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد في الدوري السعودي