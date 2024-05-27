موعد مباراة الوحدة ضد الهلال اليوم الإثنين في الدوري السعودي للمحترفين

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أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا ثقيلًا على نظيره الوحدة مساء اليوم الإثنين 27-5-2024 على ملعب "مدينة الملك عبد العزيز الرياضية" في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري السعودي.

موعد مباراة الهلال ضد الوحدة في الدوري السعودي

تنطلق صافرة البداية لمباراة الهلال ضد الوحدة اليوم الإثنين في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 93 نقطة، بعد الفوز في 30 مباراة والتعادل في 3 لقاءات، فيما يحتل فريق الوحدة المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة، بعد الفوز في 10 مباريات والتعادل في 6 لقاءات وخسارة 17 مواجهة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الوحدة في الدوري السعودي

تُنقل مباراة الهلال ضد الوحدة مساء اليوم الإثنين، عبر شبكة قنوات SSC، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا، SSC SPORTS 1HD.