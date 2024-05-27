نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث جماهير وعشاق القلعة البيضاء في كل مكان، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي سيعتمد عليه البرتغالي جوزيه جوميز، أمام الاتحاد السكندري، في اللقاء المقرر له مساء اليوم الإثنين، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع لأبناء ميت عقبة أمام زعيم الثغر ضمن منافسات الدوري العام.

موعد مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره فريق الاتحاد السكندري، مساء اليوم الإثنين، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الاتحاد السكندري في الدوري

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، أحمد مصطفى “زيزو”.

خط الهجوم: سيف الجزيري.

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