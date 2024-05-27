نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشباب ضد الفتح اليوم الإثنين في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، بمواجهة قوية أمام نظيره فريق الفتح، مساء اليوم الإثنين الموافق 27 من شهر مايو الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الشباب ضد الفتح في دوري روشن السعودي

وستنطلق صافرة مباراة الشباب ضد الفتح، مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي؛ على ملعب الشباب.

ويحتل فريق الفتح المركز السابع بجدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 45 نقطة، بينما يقع الشباب في المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 41 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد الفتح في الدوري السعودي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وستنقل مباراة الفتح ضد الشباب عبر قناة SSC 1HD.