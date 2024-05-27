نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يعلق على تتويج الفريق بلقب دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أنه سعيد للغاية بتتويج الفريق الأحمر بلقب دوري أبطال إفريقيا، والأجواء الجماهيرية الرائعة في استاد القاهرة الدولي، مشيرًا إلى مارسيل كولر المدير الفني يمتلك فكرًا معينًا ويصر على مشاركة اللاعبين القادرين على تنفيذ أفكاره الفنية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الأهلي أضاع عدة فرص في المباراة، وفريق الترجي كان مرتبك في أول ربع ساعة وكان لا بد من تسجيل أكثر من هدف في المباراة، واستغلال حالة التوتر التي ظهروا عليها، وميجيل كاردزو مدرب جيد، لكن العناصر الموجودة في الترجي حاليا ليست بنفس قوة السابق، ولو ظلوا يلعبوا لفترة طويلة لن يسجلوا أهداف، وكولر كان يعلم جيدًا ماذا يريد من اللقاء".

وأضاف: "أليو ديانج لاعب رائع والدفع به كان مغامرة خصوصا أنه كان بعيدًا عن الملعب منذ فترة طويلة، ومحمد مجدي أفشة كان أفضل تغيير للفريق، ولم اعتاد على لعب الاهلي بثلاثي دفاعي بعد مشاركة ياسر إبراهيم، لكن الترجي اعتمد على الكرات الطولية والعرضيات داخل منطقة الجزاء.. وأفشة لاعب كبير جدًا".

وواصل: "كلمة السر في قوة الأهلي هو (ستارة) الوسط، ومنذ لقاء صنداونز الموسم الماضي، والفريق يلعب بثلاثي في الوسط، ورتم اللعب لـ إمام عاشور سريع جدًا ومحمد هاني تطور بشكل واضح ورامي ربيعة من نجوم المباراة أيضا، وأكرم توفيق نفس طريقة لعب مجدي عبدالغني قديما، دوره افساد هجمات الخصم".

وأتم: "هناك عناصر كانت تستحق الانضمام لمنتخب مصر مثل حسين الشحات ودونجا.. وافشة لاعب جيد كان يحتاجه المنتخب الوطني لكنه ضم ناصر ماهر لأنه يشارك بشكل أساسي مؤخرا مع الزمالك".