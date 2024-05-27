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أحمد جودة - القاهرة - حسم نادي باريس سان جيرمان، بطل الثلاثية المحلية في فرنسا هذا الموسم، قراره النهائي بشأن مستقبل لاعبه الهولندي الشاب تشافي سيمونز.

رسالة غير مباشرة من باريس إلى برشلونة

وأفاد مراسل شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية بأن سيمونز لن يكون ضمن صفوف باريس سان جيرمان في الموسم المقبل.

وأوضح المراسل أن إدارة النادي الباريسي قررت إعارة اللاعب مجددًا، مشيرًا إلى أن هناك بعض المسؤولين في النادي، باستثناء المدرب لويس إنريكي، غير مقتنعين بقدرات سيمونز.

يُذكر أن تشافي سيمونز يلعب حاليًا معارًا في صفوف لايبزيج الألماني حتى نهاية الموسم الجاري في 30 يونيو/حزيران المقبل، بعدما قضى الموسم الماضي معارًا إلى بي إس في أيندهوفن.

وكان سيمونز قد انضم إلى باريس سان جيرمان في عام 2019 قادمًا من أكاديمية برشلونة (لا ماسيا)، لكنه لم يتمكن من فرض نفسه ضمن تشكيلة الفريق الباريسي على مدار ثلاث سنوات.

الجدير بالذكر أن نادي برشلونة أبدى مؤخرًا اهتمامه باستعارة سيمونز خلال فترة الانتقالات الصيفية، وقد يفتح قرار باريس سان جيرمان بإعارة اللاعب الباب أمام النادي الكتالوني للتفاوض مجددًا، في ظل الأزمة المالية التي يمر بها برشلونة.