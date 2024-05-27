نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع ضد الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض معكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي تشكيل الأهلي المتوقع ضد الفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين لهذه النسخة 2023-2024 والتي يهتم بها الجمهور في كل مكان.

ويضرب الأهلي موعدًا هامًا مع نادي الفيحاء مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 34 (الأخيرة) من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويستقبل ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة جدة)، المباراة الهامة والمنتظرة بين النادي الأهلي ضد نادي الفيحاء في ختام لقاءات بطولة دوري روشن.

موعد مباراة الأهلي والفيحاء في الدوري السعودي

وتقرر أن تنطلق تنطلق صافرة بداية مباريات الأهلي ضد الفيحاء في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الفيحاء في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: ايبانيز، ديميرال، هندي، العمار.

خط الوسط: الجهني، كيسيه، فيرمينو.

في الهجوم: النابت، البريكان، الرشيدي.

يذكر أن نادي أهلي جدة، يتواجد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 62 نقطة، بينما الفيحاء يأتي في المركز الثامن بـ44 نقطة.