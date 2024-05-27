نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوضع معقد.. تشافي يحذر خليفته في برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المدير الفني تشافي هيرنانديز نصيحة لخليفته في تدريب برشلونة، وذلك بعد إعلان النادي عن إقالته قبل يومين.

وغادر تشافي منصبه كمدرب للفريق بعد قيادته في مباراته الأخيرة أمام إشبيلية مساء الأحد، والتي انتهت بفوز برشلونة 2-1 في ختام منافسات الدوري الإسباني.

تشافي يحذر خليفته في برشلونة

من المتوقع أن يعلن برشلونة عن مدربه الجديد قريبًا، وتشير التقارير إلى أن هانز فليك، المدرب السابق لبايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، هو الأوفر حظًا لخلافة تشافي.

في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، قدم تشافي نصيحته للمدرب الجديد قائلًا: "من يأتي يعرف أن لديه وضعًا صعبًا، مع تحديات اقتصادية كبيرة. لن يكون الأمر سهلًا على الإطلاق. أقول له إنه سيعاني، وأقول له أن يتحلى بالصبر لأن المكان معقد للغاية".

كما تحدث تشافي عن لاعب الفريق فيرمين لوبيز، قائلًا: "فيرمين حالة خاصة، لم يكن على خريطة برشلونة، لقد أنقذناه من الإعارة. لم يكن يعرفه أحد تقريبًا، ولكننا أحببناه في التدريب ورأينا فيه إمكانيات كبيرة".

وأضاف: "لقد تولى عمليًا دورًا أساسيًا، سجل العديد من الأهداف. أخبرته شخصيًا أنه إذا آمن بقدراته، فسوف يبقى في برشلونة لسنوات عديدة".

وأكمل تشافي: "فيرمين سيكون الشخص الذي سأصطحبه إلى الحرب. إنه شخص ولاعب رائع، لديه طموح، إنه كنز. ليس لدي أي شك في ذلك، لكن المدرب هو الذي يقرر مستقبله".

واختتم تشافي حديثه بالتأكيد على أهمية الجيل الجديد من اللاعبين مثل كوبارسي، لامين يامال، وهيكتور فورت، مشددًا على أن الإرث الذي يتركه هو العاطفة والالتزام لدى اللاعبين، وأن الهدف هو مساعدتهم على النجاح.