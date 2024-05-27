نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد المتوقع ضد النصر في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث العديد من الجمهور في كل مكان خلال الساعات القليلة الماضية عن تشكيل مباراة نادي الاتحاد المتوقع ضد نظيره نادي النصر في دوري روشن السعودي لهذه النسخة 2023-2024.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، تشكيل الاتحاد المتوقع ضد النصر في دوري روشن السعودي بعد أن أبدى الجمهور في كل مكان اهتمامه به.

ويستقبل ملعب “الأول بارك”، مباراة هامة تجمع بين نادي الاتحاد ونظيره النصر بالجولة الرابعة والثلاثين في ختام دوري روشن السعودي لموسم 2023/2024.

موعد مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

وتنطلق مباراة الاتحاد ضد النصر مساء اليوم الاثنين عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والساعة العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد النصر في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: محمد المحاسنة.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، حسن قادش، سعد الموسى وفواز الصقور.

وسط الميدان: فيصل الغامدي، عوض الناشري ونجولو كانتي.

يقود الهجوم: جواو فيليبي، طلال حاجي وأحمد الغامدي.