نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النصر المتوقع أمام الاتحاد في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض معكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي تشكيل النصر المتوقع أمام الاتحاد في منافسات بطولة دوري روشن السعودي لهذه النسخة 2023-2024.

وتتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان خلال الساعات القليلة الماضية نحو ملعب الأول بارك الذي يستقبل مباراة قوية تجمع بين نادي النصر ضد نظيره نادي اتحاد جدة في مشوار الدوري السعودي.

ويلتقي نادي النصر مع نادي الاتحاد مساء اليوم الاثنين والموافق السابع والعشرين من شهر مايو الجاري ضمن لقاءات بطولة الدوري السعودي للمحترفين لهذه النسخة.

موعد مباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي

وتنطلق صافرة بداية مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء ً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل النصر المتوقع ضد الاتحاد في الدوري السعودي

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا.

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، إيميرك لابورتي، أليكيس تيليس.

خط الوسط الدفاعي: عبد الله الخبيري، مارسيلو بروزوفيتش.

خط الوسط الهجومي: أيمن يحيى، أوتافيو، ساديو ماني.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.