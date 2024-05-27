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أحمد جودة - القاهرة - فاز أمريكا بقيادة المدرب البرازيلي أندري جاردين على كروز أزول (1-0)، بركلة جزاء مثيرة للجدل نفذها هنري مارتين، ليتوج الفريق بلقب الدوري المكسيكي مرحلة الإياب "كلاوسورا" للمرة ال15 في تاريخه، والثانية على التوالي.

أمريكا بطلا للدوري المكسيكي للمرة 15 في تاريخه

وعلى أرضية ملعب أزتيكا، أهدر كروز أزول أربع فرص محققة للتسجيل تصدى ل3 منها لويس أنخيل مالاجون حارس أمريكا، ليؤكد أحقية الأخير باللقب.

وفي الدقيقة (78) من عمر المباراة، التي أقيمت في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، أحرز مارتين هدف الفوز لفريقه ليمنحه لقب البطولة.

وبوصوله للقب ال15 في تاريخه، وسع أمريكا الفارق مع تشيفاس دي جوادالاخارا إلى 3 ألقاب، ومع تولوكا إلى 5 ألقاب، ومع كروز أزول إلى ستة.

