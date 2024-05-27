نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال المتوقع ضد الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي تشكيل الهلال المتوقع ضد الوحدة في الدوري السعودي للمحترفين والذي يبحث عنه العديد من الجمهور في كل مكان خلال الساعات القليلة الماضية.

وتحظى مباراة الهلال والوحدة باهتمام كبير من قبل الجمهور كونها المباراة الأخيرة في منافسات بطولة دوري روشن للمحترفين.

وتحتضن أرضية ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف مباراة قوية تجمع بين نادي الهلال ضد الوحدة مساء اليوم من منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الهلال ضد الوحدة عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والساعة العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الهلال المتوقع ضد الوحدة في دوري روشن

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، لودي

خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، سلمان الفرج

خط الهجوم: سالم الدوسري، ميتروفيتش، عبدالله الحمدان.