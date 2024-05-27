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أحمد جودة - القاهرة - أكد تشافي هرنانديز مدرب برشلونة أثناء توديعه الفريق من ملعب سانشيز بيثخوان بعد الفوز 1-2 على إشبيلية، أنه كان يود الاستمرار مع البارسا "لكن إدارة النادي هي من تتخذ القرارات".

وقال تشافي: "أشعر بفخر كبير ورضاء تام عما أنجزناه طوال عامين ونصف، بطولتان في وضع صعب للغاية، اتمنى الأفضل لبرشلونة واللاعبين الذين تعاملوا بشكل رائع، مضيفًا أنه ليس منوطًا به "الكشف الأسباب" التي أدت لرحيله وأن "الرئيس هو من يجدر به الكشف عنها".

كما أبرز أنه "لا فارق الآن فقد اتخذ القرار بالفعل ولا يجب النظرإلى الوراء"، معتبرًا أن "الفريق فوق أي شخص"، لذلك "من المهم إدراك الموقف" رغم أنه لا يزال يشعر بأن "كل ما حققه خلال هذين العامين ونصف أحدث زلزالًا".

تشافي: لابورتا هو من عليه الكشف سبب رحيلي



وأوضح: "اضطررت للتعامل مع الكثير من الأمور، لم استطع العمل بهدوء وراحة بال، طالبنا بالاستقرار قبل شهر، هذه هي كرة القدم وحياة المدرب، أشعر بالحزن لكن ينبغي علي أن أتقبل ذلك".

وتابع: "اعتقد أنه لم يجرى تقييم العمل الذي قمنا به في ظروف عصيبة حينما جئت، كان الفريق في المركز التاسع، أنهينا الموسم في المركز الثاني، حققنا ثنائية في أول عام وصلت فيه، لم نكن على قدر المنافسة هذا العام لكننا خسرنا كل شيء في 4 مباريات حاسمة، كنت أتوقع الاستمرار لكن ذلك لم يحدث، أشعر بالحزن إلا أن هذا هو عملي حاليًا".