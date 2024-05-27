نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدير الرياضي لدورتموند يتحدى ريال مدريد قبل نهائي تشامبيونزليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق سيباستيان كيل، المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، على المواجهة المرتقبة لفريقه أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل.

المدير الرياضي لدورتموند يتحدى ريال مدريد قبل نهائي تشامبيونزليج

وفي تصريحاته لصحيفة "كيكر" الألمانية، قال كيل: "لاعبونا شاهدوا هذه المباراة في السنوات الأخيرة. نهائي دوري الأبطال هو المباراة الأكبر التي يمكن خوضها على مستوى الأندية".

وأضاف: "الجميع يدرك أهمية هذه المباراة، لكن الأهم هو التعامل معها بالطريقة المناسبة، والثقة بالنفس وبالفريق، وأن يشعر الجميع بالإيجابية".

وتابع: "علينا التماسك والاتحاد. ستكون هناك فترات صعبة بالتأكيد، لكن ستأتي أيضًا لحظات جيدة يمكننا خلالها مفاجأة ريال مدريد".

وأشار كيل إلى تاريخ ريال مدريد في النهائيات قائلًا: "ريال مدريد فاز بآخر 8 نهائيات خاضها في دوري الأبطال، وآخر خسارة له في نهائي دولي كانت في عام 1983. لديهم الكثير من الخبرة، وهو ما نفتقده بعض الشيء في قائمتنا".

واستدرك قائلًا: "لسنا المرشحين، ومع ذلك، سنستغل فرصنا. هناك تحدٍ مثير ينتظرنا، وربما قلة نضوجنا تمثل نقطة قوة من خلال تقديم كل شيء والتحلي بالشجاعة. ليس لدينا ما نخسره أمام ريال مدريد".

واختتم كيل تصريحاته قائلًا: "إذا نظرت إلى موسمنا في دوري الأبطال، وكيف تغلبنا على فرق كبيرة في دور المجموعات، واستحقينا تجاوز باريس سان جيرمان الذي استثمر مليارات للفوز بهذا اللقب، ستدرك أنه لا يوجد فريق يستحق التواجد في النهائي أكثر منا".