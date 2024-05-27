نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. كورييري ديلو سبورت: كونتي يستعد لتدريب نابولي وماركا تعلق على رحيل تشافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 27-05-2024 الصحف الأوروبية صباح اليوم وجاءت أبرز عناوين الصحف وفق ما يلي:- ليكيب شارل موناكو

اخيرا" لوكلير يحرز جائزة موناكو

نادال: التحدي الاكبر

غاسكيه: الامل الكبير لاغازيتا ديلو سبورت لوكلير يمنح الفوز لفيراري في مونتي كارلو

بوغاسار يفوز ويواصل كسر الارقام القياسية

كونتي مستعد للبدء مع نابولي كورييري ديلو سبورت الملك شارل بعد اهدائه الفوز لفيراري في موناكو

العد التنازلي

انطونيو يضع شروطه الاخيرة مع نابولي قبل التوقيع

غاسبريني يدمر احلام روما

فروسينوني إلى الدرجة الثانية ونجاة امبولي ماركا اليوم يبدأ هجومنا من اجل بطولة اوروبا

الريال ٨٠-٩٥ باناثينايكوس

الريال يبقى دون اللقب الثاني عشر

برشلونة ٢-١ اشبيلية

فيرمين يودع تشافي بشكل جيد آس اللاعبين الاحد عشر في ويمبلي

البطل يسقط امام باناثينايكوس

الفيراري تتألق في موناكو

مباراة نادال الاخيرة؟

تشافي يفوز في مباراته الاخيرة موندو ديبورتيفو فخر كبير

شكرا" تشافي

البرشا ينوي تقدم فليك فور رحيل تشافي

البطل الريال يسقط امام باناثينايكوس ٩٥-٨٠ بيلد هجوم سعودي على النجم الذي يدربه بيب ذا صن حاجز اليورو

مكان حاك غريليتش في يورو ٢٠٢٤ بخطر كبير حيث يدرس ساوثغايت اختيار ٤ نجوم قبله