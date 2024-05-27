الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. كورييري ديلو سبورت: كونتي يستعد لتدريب نابولي وماركا تعلق على رحيل تشافي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. كورييري ديلو سبورت: كونتي يستعد لتدريب نابولي وماركا تعلق على رحيل تشافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 27-05-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف وفق ما يلي:-

ليكيب

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  • شارل موناكو
  • اخيرا" لوكلير يحرز جائزة موناكو
  • نادال: التحدي الاكبر
  • غاسكيه: الامل الكبير

لاغازيتا ديلو سبورت

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  • لوكلير يمنح الفوز لفيراري في مونتي كارلو
  • بوغاسار يفوز ويواصل كسر الارقام القياسية
  • كونتي مستعد للبدء مع نابولي

كورييري ديلو سبورت

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  • الملك شارل بعد اهدائه الفوز لفيراري في موناكو
  • العد التنازلي
  • انطونيو يضع شروطه الاخيرة مع نابولي قبل التوقيع
  • غاسبريني يدمر احلام روما
  • فروسينوني إلى الدرجة الثانية ونجاة امبولي

ماركا

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  • اليوم يبدأ هجومنا من اجل بطولة اوروبا
  • الريال ٨٠-٩٥ باناثينايكوس
  • الريال يبقى دون اللقب الثاني عشر
  • برشلونة ٢-١ اشبيلية
  • فيرمين يودع تشافي بشكل جيد

آس

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  • اللاعبين الاحد عشر في ويمبلي
  • البطل يسقط امام باناثينايكوس
  • الفيراري تتألق في موناكو
  • مباراة نادال الاخيرة؟
  • تشافي يفوز في مباراته الاخيرة

موندو ديبورتيفو

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  • فخر كبير
  • شكرا" تشافي
  • البرشا ينوي تقدم فليك فور رحيل تشافي
  • البطل الريال يسقط امام باناثينايكوس ٩٥-٨٠

بيلد

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  • هجوم سعودي على النجم الذي يدربه بيب

ذا صن

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  • حاجز اليورو
  • مكان حاك غريليتش في يورو ٢٠٢٤ بخطر كبير حيث يدرس ساوثغايت اختيار ٤ نجوم قبله

 

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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