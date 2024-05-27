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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. كورييري ديلو سبورت: كونتي يستعد لتدريب نابولي وماركا تعلق على رحيل تشافي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 27-05-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف وفق ما يلي:-
ليكيب
- شارل موناكو
- اخيرا" لوكلير يحرز جائزة موناكو
- نادال: التحدي الاكبر
- غاسكيه: الامل الكبير
لاغازيتا ديلو سبورت
- لوكلير يمنح الفوز لفيراري في مونتي كارلو
- بوغاسار يفوز ويواصل كسر الارقام القياسية
- كونتي مستعد للبدء مع نابولي
كورييري ديلو سبورت
- الملك شارل بعد اهدائه الفوز لفيراري في موناكو
- العد التنازلي
- انطونيو يضع شروطه الاخيرة مع نابولي قبل التوقيع
- غاسبريني يدمر احلام روما
- فروسينوني إلى الدرجة الثانية ونجاة امبولي
ماركا
- اليوم يبدأ هجومنا من اجل بطولة اوروبا
- الريال ٨٠-٩٥ باناثينايكوس
- الريال يبقى دون اللقب الثاني عشر
- برشلونة ٢-١ اشبيلية
- فيرمين يودع تشافي بشكل جيد
آس
- اللاعبين الاحد عشر في ويمبلي
- البطل يسقط امام باناثينايكوس
- الفيراري تتألق في موناكو
- مباراة نادال الاخيرة؟
- تشافي يفوز في مباراته الاخيرة
موندو ديبورتيفو
- فخر كبير
- شكرا" تشافي
- البرشا ينوي تقدم فليك فور رحيل تشافي
- البطل الريال يسقط امام باناثينايكوس ٩٥-٨٠
بيلد
- هجوم سعودي على النجم الذي يدربه بيب
ذا صن
- حاجز اليورو
- مكان حاك غريليتش في يورو ٢٠٢٤ بخطر كبير حيث يدرس ساوثغايت اختيار ٤ نجوم قبله