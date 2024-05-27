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أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن المدرب بيب جوارديولا قرر إنهاء مسيرته مع مانشستر سيتي في الموسم المقبل.

قالت الصحيفة إن المدرب الإسباني سيكمل عقده مع بطل إنجلترا، والذي ينتهي في نهاية موسم 2024-2025، ولكنه سيحزم حقائبه بعد ذلك من ملعب الاتحاد.

وأضافت "سينهي بيب جوارديولا مسيرة رائعة من الهيمنة غير المسبوقة مع مانشستر سيتي، حقق خلالها العديد من الألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي ست مرات في آخر سبع سنوات، وأربع مرات متتالية".

جوارديولا يحدد موعد رحيله عن مانشستر سيتي



وتابعت "بلغت حصيلة مدرب برشلونة السابق مع السيتي 15 لقبًا، أهمها الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي في الموسم الماضي، إلى جانب كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية".