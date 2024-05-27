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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، أن باير ليفركوزن، اقترب التعاقد مع لاعب خط الوسط، الإسباني أليكس غارسيا، من فريق جيرونا بعد الاتفاق، تقريبًا، على كافة الأمور الشخصية.

وذكرت شبكة "سكاي" التليفزيونية ومجلة "كيكر" الألمانية: "أن غارسيا سيحصل على عقد طويل الأمد في ليفركوزن، المتوج بالدوري الألماني وكأس ألمانيا بعد عدم خسارة أي مباراة محلية".



ويمتد عقد غارسيا (26 عامًا) حتى 2026 مع جيرونا، الذي احتل المركز الثالث في الدوري الإسباني.

ليفركوزن يستعد لخطف نجم جيرونا



وذكرت التقارير أن عقد اللاعب مع جيرونا يتضمن شرطًا جزائيًا يقدر بـ15 مليون يورو.



ولعب غارسيا 37 مباراة من أصل 38 مباراة في الدوري وسجل 3 أهداف، في الموسم الذي شهد تأهل الفريق للمرة الأولى في تاريخه لدوري أبطال أوروبا.



وسيكون غارسيا أول صفقة صيفية لفريق ليفركوزن، الذي يسعى لتعزيز الفريق للموسم المقبل.