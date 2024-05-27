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أحمد جودة - القاهرة - أكد سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان، أن الفريق يحتاج إلى تحسينات للموسم المقبل رغم تحقيق لقب الدوري الإيطالي.

انزاجي: انتر ميلان يحتاج إلى مزيد من التحسن

وقال إنزاغي بعد التعادل مع هيلاس فيرونا 2-2 في الجولة الأخيرة: "لقد شاهدنا ما حدث في البطولات الأخيرة لمن أصبحوا أبطال إيطاليا. سيتطلب الأمر دافعًا كبيرًا لتكرار ما فعلناه. نحن لا نخفي ذلك، لدينا فريق قوي، لكن يمكننا دائمًا التحسن".

وأضاف: "بالنسبة لسوق الانتقالات، الأمور لا يمكن التنبؤ بها دائمًا، ولكننا سنتغير بشكل أقل من العام الماضي. لدي مدراء أقوياء لا يجلسون ساكنين أبدًا، بل يعملون بجد. لقد أنجزنا بعض الأمور بالفعل، لكننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد، ونسعى دائمًا للتحسين".