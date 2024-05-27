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أحمد جودة - القاهرة - أكد رجب عبدالقادر نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي، أن هناك مؤامرة ضد الفريق من التحكيم، ورئيس لجنة الحكام الأجنبي يتم انسياقه ضد النادي.

وتابع عبدالقادر في تصريحات تليفزيونية: "لا بد من رحيل المنظومة بالكامل، خاصةً أن الهدف هو إبعاد المصري عن أي منافسة".

رجب عبدالقادر: هناك مؤامرة واضحة من لجنة الحكام ضد المصري ونطالب برحيل المنظومة بالكامل

وأضاف رجب عبدالقادر: "لا أعرف لمصلحة من يتم العمل ضد المصري ولا أعرف لمن نتحدث ولا بد من أن يتدخل المسؤولين لإقالة المنظومة بالكامل، خاصةً أن الحالات متكررة، ومين يجيب للمصري حقه".

واختتم نائب المصري البورسعيدي: "مش عارفين نتكلم مع مين لتحقيق العدالة وكل ما يحدث معنا بفعل فاعل ونطالب بتدخل الوزير لحماية المصري من هذه المهزلة".

