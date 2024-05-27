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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة الاتحاد والنصر اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة دوري روشن السعودي مع تردداتها

موعد مباراة الاتحاد والنصر اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة دوري روشن السعودي مع تردداتها.. يستعد عشاق الكرة السعودية والعربية لمشاهدة قمة كروية مثيرة تجمع بين فريقي النصر والاتحاد، وذلك في ختام منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "روشن" للموسم 2023/2024.

وتقام المباراة على أرضية ملعب "الأول بارك" معقل النصر، مساء الإثنين 27 مايو 2024، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة النصر والاتحاد من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

النصر يلتقي الاتحاد في قمة نارية تختتم موسم دوري روشن

يدخل النصر المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 79 نقطة، بينما يحل الاتحاد في المركز الخامس برصيد 54 نقطة.

يسعى النصر للفوز بالمباراة لضمان المركز الثاني بشكل نهائي، بينما يطمح الاتحاد لتحقيق الفوز من أجل حجز مكان له في البطولة الآسيوية.

وتأتي المباراة وسط توقعات بمشاهدة مواجهة قوية ومثيرة بين الفريقين، حيث يمتلكان كلاهما لاعبين مميزين قادرين على حسم نتيجة المباراة.

فمن جانب النصر، يتألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى جانب كل من عبد الرزاق حمدالله، وأندرسون تاليسكا، وعلي البليهي.

أما الاتحاد، فيعتمد على نجمه الفرنسي كريم بنزيما، إلى جانب كل من رومارينيو، وحارث الحربي، وأحمد حجازي.

موعد مباراة النصر ضد الاتحاد



أعلنت الاتحاد السعودي لكرة القدم عن موعد مباراة النصر ضد الاتحاد، والتي ستقام مساء الإثنين 27 مايو 2024، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وتقام المباراة على ملعب "الأول بارك" معقل النصر، في ختام منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "روشن" للموسم 2023/2024.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الاتحاد في الدوري السعودي

قناة SSC HD: هي القناة الناقلة الحصرية لمباراة النصر ضد الاتحاد، وذلك ضمن باقة قنوات SSC السعودية التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" لموسم 2023-2024.

جدول ترددات قنوات SSC

القناة التردد النايل سات عرب سات SSC 1 HD 12162 27.5 E 30.5 E SSC 2 HD 12138 27.5 E 30.5 E SSC 3 HD 12104 27.5 E 30.5 E SSC 4 HD 12076 27.5 E 30.5 E SSC 5 HD 12048 27.5 E 30.5 E SSC 6 HD 12020 27.5 E 30.5 E SSC News HD 12092 27.5 E 30.5 E

تشكيل الاتحاد ضد النصر المتوقع

حراسة المرمى: محمد المحاسنة.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، حسن قادش، سعد الموسى، فواز الصقور.

خط الوسط: فيصل الغامدي، عوض الناشري، نجولو كانتي.

خط الهجوم: جواو فيليبي، طلال حاجي، أحمد الغامدي.

تشكيل النصر ضد الاتحاد المتوقع