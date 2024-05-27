نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجانا ودون أشتراك..شاهد مباراة الهلال والوحدة اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مجانا وبدون أشتراك ..شاهد مباراة الهلال و الوحدة اليوم بدون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

مجانا ودون أشتراك..شاهد مباراة الهلال والوحدة اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024.. يستعد عشاق الكرة السعودية والآسيوية لمشاهدة قمة احتفالية تجمع بين فريقي الهلال والوحدة، وذلك في ختام منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "روشن" للموسم 2023/2024.

وتقام المباراة على أرضية ملعب "مدينة الملك عبد العزيز الرياضية" معقل الهلال، مساء الإثنين 27 مايو 2024، في لقاء يحمل أهمية معنوية كبيرة للزعيم بعد حسمه لقب الدوري رسميًا.

وتستعرض لكم بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وتسهيل جميع عمليات البحث ذات الصلة في جوجل.

لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الهلال والوحدة من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

الهلال يختتم موسمه بلقاء الوحدة في قمة احتفالية

يدخل الهلال المباراة وقد توج بلقب الدوري للمرة الثامنة عشر في تاريخه، بينما يسعى الوحدة لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

وتأتي المباراة وسط توقعات بمشاهدة مواجهة ودية بين الفريقين، حيث لا توجد أي ضغوطات على أي منهما.

فمن جانب الهلال، من المتوقع أن يمنح المدرب الأرجنتيني خورخي خيسوس الفرصة لبعض اللاعبين الشباب للمشاركة في المباراة، بينما سيغيب عن الفريق بعض اللاعبين الأساسيين مثل سالم الدوسري وصالح الشهري للإصابة.

أما الوحدة، فيسعى مدربه البرتغالي نونو سانتوس لتحقيق فوز معنوي في ختام الموسم، وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

موعد مباراة الهلال والوحدة



أعلنت الاتحاد السعودي لكرة القدم عن موعد مباراة الهلال والوحدة، والتي ستقام مساء الإثنين 27 مايو 2024، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وتقام المباراة على ملعب "مدينة الملك عبد العزيز الرياضية" معقل الهلال، في ختام منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "روشن" للموسم 2023/2024.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والوحدة

تُنقل مباراة الهلال والوحدة، التي تقام في إطار الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "روشن" للموسم 2023/2024، عبر العديد من القنوات الفضائية.

القنوات:

قناة SSC HD: وهي قناة سعودية رياضية مشفرة، تبث حصريًا مباريات دوري روشن السعودي.

جدول ترددات القنوات الناقلة

القناة التردد النايل سات عرب سات بدر سات SSC HD 12523 27500 27500 - بي إن سبورتس 1 12604 27500 27500 - الرياضية السعودية 11688 27500 27500 -

بالإضافة إلى القنوات الفضائية، يمكن أيضًا مشاهدة المباراة عبر الإنترنت من خلال:

منصة شاهد: وهي منصة بث عربي تقدم خدمة البث المباشر للمباريات، ويمكن الاشتراك فيها مقابل رسوم شهرية.

تشكيل الهلال ضد الوحدة المتوقع