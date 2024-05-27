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أحمد جودة - القاهرة - أفردت الصحف الإماراتية الصادرة اليوم الإثنين، مساحات واسعة للإشادة بنادي الوصل، بعد تتويجه بلقب دوري أدنوك للمحترفين في نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

الصحف الإماراتية تحتفي بتتويج "الوصل"

وكتبت صحيفة (البيان) الإماراتية: "الإمبراطور يحقق الثنائية في موسم استثنائي، وأشارت إلى أن الوصل انتزع اللقب، بعد الفوز على شباب الأهلي دبي بثلاثية نظيفة، الأحد، على إستاد زعبيل بدبي".

وأشارت: "إلى أن الوصل حسم لقبه الأول منذ تطبيق الاحتراف على الكرة الإماراتية في موسم 2008-2009 بالوصول إلى 61 نقطة في الصدارة، وتوسيع الفارق إلى 9 نقاط بينه وشباب الأهلي في المركز الثاني".

من جانبها عنونت صحيفة (الاتحاد): "النجمة الثامنة تضيء سماء زعبيل، وأضافت أن شمس البطولات تشرق مجددًا في قلعة الوصل بعد غياب طويل".

وتابعت أيضًا: "اللقب الثامن أعاد ذكريات وأفراح خالدة انطلقت في ثمانينيات القرن الماضي، واستمرت في حقبة التسعينيات ومطلع الألفية الثانية، قبل أن تعود إلى الواجهة في 2024".

من جانبها كتبت صحيفة (الإمارات اليوم): "الدوري وصلاوي.. لقب جديد في موسم استثنائي".

وأشارت: "إلى أن الفريق الوصلاوي أعاد للأذهان إنجاز فوزه بالثنائية في موسم 2006-2007، تحت قيادة المدير الفني البرازيلي زي ماريو.

وعنونت صحيفة (الخليج) إنجاز الوصل بعبارة: "الوصل إمبراطور دوري أدنوك.. ضم لقب الدوري للكأس".