عاجل.. قيمة الغرامة المالية الموقعة بحق نجم الأهلي بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن قيمة الغرامة التي تم توقيعها على الجنوب إفريقي بيرسي تاو مهاجم الفريق، عقب تصرفه الغير لائق في مواجهة الترجي التونسي، بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

قيمة الغرامة المالية الموقعة بحق نجم الأهلي بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا

وكان بيرسي تاو لاعب الأهلي اعترض بشكل غير لائق على الجهاز المعاون للسويسري مارسيل كولر المدير الفني، عقب استبداله خلال مواجهة الترجي التونسي، وهو ما التقطته كاميرات المباراة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن خالد بيبو مدير الكرة بالفريق، قرر تغريم اللاعب مبلغ 100 ألف جنيه حسب لائحة الفريق، وهي الحد الأدنى للعقوبات، بالإضافة إلى تحذير اللاعب من تكرار الأمر حتى لا تتضاعف العقوبة.

وتوج النادي الأهلي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه، على حساب الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

