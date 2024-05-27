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أحمد جودة - القاهرة - سجل مهاجم جيرونا، أرتيم دوفبيك، 3 أهداف في شباك غرناطة ليزيح مهاجم فياريال، النرويجي ألكسندر سورلوث، ويصبح أول أوكراني يفوز بلقب هداف الدوري الإسباني.

ويعد دوفبيك أحد أبرز الوجوه في موسم جيرونا الرائع، ووصل إلى 24 هدفًا هذا الموسم بفارق هدف عن سورلوث الذي كان قد وصل لصدارة هدافي "الليغا" بفضل رباعيته في مرمى ريال مدريد، خلال لقاء الفريقين في الجولة قبل الأخيرة من الدوري، لكنه أصيب في بامبلونا ولم يستطع استكمال المباراة للحفاظ على الصدارة.

لاعب جيرونا يحصد لقب هداف "الليجا"



كما أن الأوكراني أيضًا أصبح أول لاعب لا يرتدي قميص ريال مدريد أو برشلونة ويتصدر قائمة هدافي البطولة الإسبانية، منذ أن حقق الأوروغواني دييغو فورلان،هذا الإنجاز بقميص أتلتيكو مدريد خلال موسم 2008-2009.

وتسلم دوفبيك (26 عامًا) راية هداف "الليغا"، من مهاجم برشلونة، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي كان هداف الموسم الماضي برصيد 23 هدفًا، والذي حل ثالثًا هذا الموسم مناصفة مع لاعب وسط ريال مدريد، الإنجليزي جود بيلينغهام بـ19 هدفًا لكل منهما.

فيما جاء الثنائي ألبارو موراتا (أتلتيكو مدريد)، وبورخا مايورال (خيتافي)، كأكثر لاعبين إسبان تسجيلًا للأهداف في الموسم المنصرم بـ15 هدفًا لكل منهما، وهو نفس ما يمتلكه البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) في جعبته.

وجاء ترتيب هدافي "الليغا" موسم 2023-2024 على النحو التالي:

1. أرتيم دوفبيك (جيرونا): 24 هدفًا.

2. ألكسندر سورلوث (فياريال): 23 هدفًا.

3. روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)، جود بيلينغهام (ريال مدريد): 19 هدفًا.

4 آنتي بوديمير (أوساسونا): 17 هدفًا.

5. أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد)، يوسف النصيري (إشبيلية): 16 هدفًا.

6. ألبارو موراتا (أتلتيكو مدريد)، بورخا مايورال (خيتافي)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): 15 هدفًا.