نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. قيمة غرامة نجم الأهلي ولاعب جيرونا يحصد لقب هداف "الليجا" وموعد رحيل جوارديولا عن السيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاثنين 27-5-2024 في السطور التالية:

قيمة غرامة نجم الأهلي

كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن قيمة الغرامة التي تم توقيعها على الجنوب إفريقي بيرسي تاو مهاجم الفريق، عقب تصرفه الغير لائق في مواجهة الترجي التونسي، بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان بيرسي تاو لاعب الأهلي اعترض بشكل غير لائق على الجهاز المعاون للسويسري مارسيل كولر المدير الفني، عقب استبداله خلال مواجهة الترجي التونسي، وهو ما التقطته كاميرات المباراة.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن خالد بيبو مدير الكرة بالفريق، قرر تغريم اللاعب مبلغ 100 ألف جنيه حسب لائحة الفريق، وهي الحد الأدنى للعقوبات، بالإضافة إلى تحذير اللاعب من تكرار الأمر حتى لا تتضاعف العقوبة.

لاعب جيرونا يحصد لقب هداف "الليجا"

سجل مهاجم جيرونا، أرتيم دوفبيك، 3 أهداف في شباك غرناطة ليزيح مهاجم فياريال، النرويجي ألكسندر سورلوث، ويصبح أول أوكراني يفوز بلقب هداف الدوري الإسباني.

لاعب جيرونا يحصد لقب هداف "الليجا"



ويعد دوفبيك أحد أبرز الوجوه في موسم جيرونا الرائع، ووصل إلى 24 هدفًا هذا الموسم بفارق هدف عن سورلوث الذي كان قد وصل لصدارة هدافي "الليغا" بفضل رباعيته في مرمى ريال مدريد، خلال لقاء الفريقين في الجولة قبل الأخيرة من الدوري، لكنه أصيب في بامبلونا ولم يستطع استكمال المباراة للحفاظ على الصدارة.

كما أن الأوكراني أيضًا أصبح أول لاعب لا يرتدي قميص ريال مدريد أو برشلونة ويتصدر قائمة هدافي البطولة الإسبانية، منذ أن حقق الأوروغواني دييغو فورلان،هذا الإنجاز بقميص أتلتيكو مدريد خلال موسم 2008-2009.

وتسلم دوفبيك (26 عامًا) راية هداف "الليغا"، من مهاجم برشلونة، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي كان هداف الموسم الماضي برصيد 23 هدفًا، والذي حل ثالثًا هذا الموسم مناصفة مع لاعب وسط ريال مدريد، الإنجليزي جود بيلينغهام بـ19 هدفًا لكل منهما.



موعد رحيل جوارديولا عن السيتي

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن المدرب بيب جوارديولا قرر إنهاء مسيرته مع مانشستر سيتي في الموسم المقبل.

قالت الصحيفة إن المدرب الإسباني سيكمل عقده مع بطل إنجلترا، والذي ينتهي في نهاية موسم 2024-2025، ولكنه سيحزم حقائبه بعد ذلك من ملعب الاتحاد.

وأضافت "سينهي بيب جوارديولا مسيرة رائعة من الهيمنة غير المسبوقة مع مانشستر سيتي، حقق خلالها العديد من الألقاب، أبرزها الدوري الإنجليزي ست مرات في آخر سبع سنوات، وأربع مرات متتالية".

وتابعت "بلغت حصيلة مدرب برشلونة السابق مع السيتي 15 لقبًا، أهمها الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي في الموسم الماضي، إلى جانب كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية".