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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مصير أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني من البقاء أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن البرازيلي فيتور روكي مهاجم الفريق الكتالوني، ينتظر لمعرفة ما إذا كان هانسي فليك سيعتمد عليه ليقرر مستقبله.

فليك يحسم مصير منبوذ تشافي في الميركاتو الصيفي



وأضافت:"يريد برشلونة إعارته، لكن المدرب سيتخذ القرار النهائي، لن يقبل الوفد المرافق للاعب صفقة إعارة وإذا غادر فسيكون نقلًا دائمًا".

وكان تشافي مدرب برشلونة السابق يريد رحيل فيتور روكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لعدم اقتناعه بإمكانيات اللاعب البرازيلي.

