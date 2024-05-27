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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اللاعبين الذين سيعتمد عليهم الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة الجديد خلال الموسم المقبل.

وقال الصحفي الإسباني أناييس مارتي، أن لدى فليك إعتقاد أن بإمكانه الحصول على المزيد من الفريق الحالي، لن يُغير شيئًا في التخطيط وينوي مواصلة الرهان على الشباب مثل لامين وكوبارسي وفورت وغيرهم.

فليك يعتمد على ثلاثي برشلونة في الموسم المقبل

وأضاف مارتي أن فليك يسعي لتكوين فريق قوي قادر على إعادة برشلونة من جديد إلى منصات التتويج الذي غاب عنها خلال الموسم المنصرم.

وخرج الفريق الكتالوني خالي الوفاض هذا الموسم، حيث فشل في حصد الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني، بالإضافة إلى خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان الفرنسي.

