لويس دي لا فوينتي يعلن قائمة اسبانيا الأولية لبطولة يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني للمنتخب الإسباني الأول، لويس دي لا فوينتي، عن القائمة الأولية للاعبين استعدادًا لبطولة كأس أمم أوروبا 2024.

ومن المقرر أن تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو، بمشاركة 24 منتخبًا، من بينها إسبانيا.

ستلعب إسبانيا ضمن فرق المجموعة الثانية التي توصف بالصعبة، حيث تضم المجموعة كلًا من إيطاليا، كرواتيا، وألبانيا. وستبدأ إسبانيا مشوارها في البطولة بمواجهة المنتخب الكرواتي بقيادة المدرب زلاتكو داليتش.

ضمت القائمة الأولية 29 لاعبًا، وسيتم استبعاد بعض اللاعبين لاحقًا لتتوافق القائمة النهائية مع اللوائح التي تنص على أن تكون القوائم النهائية مكونة من 23 إلى 26 لاعبًا فقط.

قائمة إسبانيا الأولية في كأس أمم أوروبا 2024

حراس المرمى: أوناي سيمون (أتلتيك بلباو)، ديفيد رايا (آرسنال)، أليكس ريميرو (ريال سوسيداد).

الدفاع: داني كارفاخال (ريال مدريد)، خيسوس نافاس (إشبيلية)، إيمريك لابورت (النصر السعودي)، روبن لو نورمان (ريال سوسيداد)، ناتشو (ريال مدريد)، داني فيفيان (أتلتيك بلباو)، ب أو كوبارسي (برشلونة)، أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن)، مارك كوكوريلا (تشيلسي).

خط الوسط: رودري (مانشستر سيتي)، مارتن زوبيمندي (ريال سوسيداد)، فابيان رويز (باريس سان جيرمان)، ميكيل ميرينو (ريال سوسيداد)، ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد)، بيدري (برشلونة)، أليكسيس جارسيا (جيرونا)، أليكس باينا (فياريال)، فيرمين لوبيز (برشلونة).

الهجوم: ألفارو موراتا (أتلتيكو مدريد)، خوسيلو (ريال مدريد)، ميكيل أويارزابال (ريال سوسيداد)، داني أولمو (لايبزيج)، فيران توريس (برشلونة)، نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو)، لامين يامال (برشلونة) وأيوزي بيريز (ريال بيتيس).



