نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي أولى صفقات برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أولى صفقات نادي برشلونة الإسباني التي يسعي لحسمها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تعيين الألماني هانز فليك مديرًا فنيًا للفريق الكتالوني.

وخرج الفريق الكتالوني خالي الوفاض هذا الموسم، حيث فشل في حصد الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني، بالإضافة إلى خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان الفرنسي.

ما هي أولى صفقات برشلونة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة؟

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن داني أولمو كان أحد المختارين لتعزيز تشكيلة الفريق للموسم المقبل وكان هنالك إجماعٌ عليه وتشافي كان يريده لفترة طويلة.

‏وأضافت:"الآن ما زال الاهتمام موجودًا، ديكو يراه لاعبًا متعدد الاستخدامات ومناسبًا لخطة فليك (4-2-3-1)".

‏وتابعت الصحيفة الإسبانية أن إدارة برشلونة ستجد منافسة قوية من آرسنال وتوتنهام ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ للفوز بخدمات اللاعب الإسباني.

