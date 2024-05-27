نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، عن تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في دوري الـ32 من بطولة كأس مصر خلال منافسات الموسم الجاري.

تأجيل مباراتي الأهلي والزمالك في كأس مصر

كما أعلنت لجنة المسابقات إقامة باقي المباريات ببطولة كأس مصر في موعدها بما فيهم مباراة بيراميدز بعد استدعاء 2 لاعبين فقط للمنتخب الوطني، حيث يشترط اتحاد الكرة ضم أكثر من لاعبين لتأجيل أي مباراة.

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي ضد الألومونيوم فيما يواجه الزمالك نظيره بروكسي، بينما يلتقي بيراميدز نظيره النصر القاهري، في دوري الـ32 من بطولة الكأس.

