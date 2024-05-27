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أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي "من الآخر" عبر قناة شعبي اف ام، أن تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام مودرن فيوتشر في المباراة الأخيرة اعتبره جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض سقطة فنية.

شبانة: جوميز يعتبر تعادل مودرن فيوتشر سقطة فنية وقرار للاعبيه

وأضاف شبانة ان شعور البرتغالي جاء بسبب تحقيقه للقب الكونفيدرالية مما تسبب في غضبه وتعنيف اللاعبين.

وأشار شبانة إلى ان جوميز اجتمع باللاعبين وأعلمهم بقراره والذي نص على استبعاد أي لاعب مهما كان اسمه في حال عدم جاهزيته أو تراخي مستواه كنوع من الكسل.

واختتم شبانة قائلا ان مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب قام بصرف متأخرات المدير الفني.

