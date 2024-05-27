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أحمد جودة - القاهرة - قرر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، رفع مكافآت لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عقب التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي، بالمباراة النهائية.

قرار عاجل من الخطيب للاعبي الأهلي بعد حسم دوري أبطال إفريقيا

وقررت الإدارة زيادة مكافأة كل لاعب بالفريق لتصل إلى 500 ألف جنيه، حسب نسبة مشاركة اللاعبين فى مشوار البطولة، منذ بداية البطولة بمواجهة سان جورج الإثيوبي بدور الـ32 للبطولة.

وتنص لائحة النادي الأهلي على منح كل لاعب 350 ألف جنيه عقب التتويج بالبطولة، إلا أنه تقرر رفع المكافأة خارج اللائحة، على أن يحصل الجهاز الفني على راتب شهرين مكافأة بواقع 400 ألف دولار.

