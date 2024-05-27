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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباراة بيراميدز ضد نظيره الجونة في المواجهة التي تقام اليوم الاثنين، ضمن الجولة الخامسة والعشرون، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

محمد سلامة حكمًا لمباراة بيراميدز والجونة في الدوري المصري



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة نظيره الجونة اليوم الاثنين الموافق 27 مايو، ويحتضن اللقاء ستاد الدفاع الجوي، في تمام الساعة الرابعة عصرا، ضمن مواجهات دوري نايل.



وأسند الاتحاد المصري مباراة بيراميدز والجونة لحكم الساحة محمد سلامة، وسيد نافع حكم مساعد أول، ونور الدين سعيد حكم مساعد ثاني.

وذلك برفقة أحمد جمال حكم رابع، وحكم الڤار محمود ناصف، ومحمد عزازي حكم ڤار مساعد.

