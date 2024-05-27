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أحمد جودة - القاهرة - وجه نادي غزل المحلة الشكر إلى محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على الفترة التي قضاها داخل النادي، وذلك عبر بيان أصدره عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر نادي غزل المحلة عبر الحساب الرسمي للفريق على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "غزل المحلة يوجه الشكر للكابتن محمود عبدالعزيز على الفترة التي قضاها في النادي".

غزل المحلة يوجه الشكر للاعب وسط الفريق بعد صعوده للدوري الممتاز

وأضاف: "ودوره المؤثر في عودة الفريق لمكانه الطبيعي في الدوري الممتاز بعد انقضاء مدة تعاقده مع النادي والتي انتهت بنهاية الموسم، متمنين له التوفيق فيما هو قادم".

وقد ضمن فريق غزل المحلة وصوله للدوري الممتاز مرة أخرى بعد غيابه عن دوري الأضواء لفترة وذلك بعدما احتل وصافة مجموعة الصعود خلف بتروجت.

