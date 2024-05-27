نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد معروف حكم مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباراة الزمالك ضد نظيره الاتحاد السكندري في المواجهة التي تقام اليوم الاثنين، ضمن الجولة الخامسة والعشرون، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري اليوم الاثنين الموافق 27 مايو، في تمام الساعة السابعة مساء ويحتضن اللقاء ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مواجهات دوري نايل.

محمد معروف حكم مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري المصري



وأسند الاتحاد المصري مباراة الزمالك والاتحاد السكندري لحكم الساحة محمد معروف، وأحمد توفيق طلب حكم مساعد أول، وهاني عبد الفتاح حكم مساعد ثاني.

وذلك برفقة إبراهيم محمد حكم رابع، وحكم الڤار عمرو الشناوي، ومحمود وفا حكم ڤار مساعد.

