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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي "من الآخر" المذاع عبر قناة شعبي اف ام، أن النادي الأهلي قام بتجديد عقود 3 لاعبين، وسيعلن عن هذا الأمر بشكل رسمي قريبا.

وأكد شبانة على ان الثلاثي هن محمد هاني وعمرو السولية إضافة إلى علي معلول والذي قد تعرض مؤخرا لإصابة وتر أكيلس.

شبانة: الأهلي سيعلن تجديد وتمديد عقود هؤلاء رسميا

واضاف شبانة ان مجلس إدارة القلعة الحمراء اتخذت قرارها أيضا يتمديد عقود الجنوب أفريقي بيرسي تاو إلى جانب طاهر محمد طاهر وأكرم توفيق والحارسان محمد الشناوي ومصطفى شوبير بعد تألقه الفترة الأخيرة.

واختتم شبانه قائلا ان كل هذه الخطوات جاءت في الوقت الذي ألمح فيه البعض بمفاوضات الزمالك مع احد لاعبي النادي الأهلي.

