نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رد فعل حسام حسن على إيقاف رمضان صبحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس رد فعل قرار إيقاف رمضان صبحي لاعب بيراميدز على حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني.

وكشف بيراميدز عن إيقاف رمضان صبحي بعد وصول خطاب رسمي من الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات بهذا الشأن، لحين انعقاد جلسة الاستماع مع اللاعب يوم 6 يونيو المقبل.

رد فعل حسام حسن على إيقاف رمضان صبحي

وقال شوبير في تصريحات إذاعية اليوم الإثنين: “من الحاجات اللي عملت صدمة للكابتن حسام حسن إيقاف رمضان، لأن حسام بيحب رمضان جدا، ومقتنع بإمكانياته”.

وأضاف: “رمضان كان ضمن قائمة منتخب مصر النهائية لمعسكر يونيو المقبل، وحسام شايف إنه هيكون له دور كبير مع المنتخب خلال فترة تواجده، عشان كده فوجئ بقرار إيقافه”.

