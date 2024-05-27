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أحمد جودة - القاهرة -

أعرب هيثم شعبان المدير الفني لفريق الكرخ العراقي، عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه في الجولة الماضية من مسابقة الدوري، بعد أن حقق الفوز على فريق نفط الوسط بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين.

هيثم شعبان: يكشف سبب طفرة الكرخ وجديد إيقاف صالح جمعة





ورفع الفوز رصيد الكرخ إلى النقطة الثلاثين، ليصل إلى المركز الخامس عشر، بالتساوي في عدد النقاط مع فريق كربلاء، ويبتعد عن ثلاثي الهبوط بثماني نقاط لأول مرة للكرخ هذا الموسم.



وقال شعبان إن الفريق يسير بخطى ثابتة، رغم الغيابات الدائمة التي يتعرض لها والتي وصلت إلى عشرة لاعبين في بعض المباريات، ولم تكتمل الصفوف إلا في مباراتين فقط".



وأردف المدرب المصري: "هناك ٣ عناصر أساسية تعرضوا لإصابة الرباط الصليبي، بالإضافة لغياب صالح جمعة، ولولا تلك الغيابات لأصبح الفريق في مرتبة أفضل تمامًا، ورغم ذلك لم يتأثر الأداء الجماعي للفريق في أي مباراة".



وعاد شعبان ليؤكد أن كل ذلك جاء في ظل صعوبة المنافسة في الدوري العراقي، لتقارب المستويات بين كافة الفرق، وتحدي بقاء الكرخ في الدوري ليس سهلًا، وكان يعلم صعوبة المهمة من البداية لكنه وافق عليها على الرغم من احتلال الفريق المركز الثامن عشر في هذا التوقيت.



وأشاد المدرب المصري بالروح القتالية العالية التي يتمتع بها لاعبيه في المباريات، مشددا على أنه بذل مجهودًا كبيرًا مع اللاعبين على الصعيد الفني والبدني والنفسي، وأحدث طفرة كبيرة في الشقين الدفاعي والهجومي للفريق.



وعن موقف صالح جمعه لاعب الكرخ من الإيقاف قال شعبان: "صالح ذهب إلى اتحاد الكرة العراقي، وتحدث مع الحكم وأوضح له سبب الأزمة، واعتذر له عن سوء التفاهم الذي تسبّب في إيقافه ستة أشهر، ولازلنا ننتظر نتيجة الإلتماس الذي تقدمنا به على العقوبة".

