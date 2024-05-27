نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاسيميرو يكشف عن وجهته المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت صحيفة ريليفو الإسبانية إن اللاعب كاسيميرو كشف وجهته المقبلة، عقب نهاية الموسم الحالي.

ذكرت الصحيفة أن الدولي البرازيلي أبلغ زملاءه في مانشستر يونايتد بأنه في طريقه للانتقال إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن لاعب الوسط تحدث في أكثر من مناسبة مع لاعبي اليونايتد حول أن مستقبله قد يكون بنسبة كبيرة في الدوري السعودي، بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها المسابقة في الفترة الماضية.

كاسيميرو يكشف عن وجهته المقبلة

وأضافت "كاسيميرو لم يحسم قراره النهائي، ويترقب موقف إدارة مانشستر يونايتد بشأن رغبتها في استمراره مع الفريق من عدمه".

في المقابل كشفت عن أنه من المرجح أن ينتقل لاعب ريال مدريد السابق، إلى النصر السعودي ليلعب مع زميله السابق في "الملكي" كريستيانو رونالدو.

