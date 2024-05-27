نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهت القصة.. هدف برشلونة يرفض الانتقال إلى صفوف البلوجرانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة من العيار الثقيل حول مصير أحد الصفقات الجديدة لتدعيم التي تراقبها إدارة البارسا بشغف، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم صفوف الفريق.

ورحل مؤخرا تشافي هيرنانديز مدرب البارسا عن منصبه داخل البلوجرانا، حيث يقترب الألماني هانز فليك من خلافته.

- كيميتش يرفض البارسا

ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن المدرب المنتظر فليك كان يضع التعاقد مع نجم بايرن ميونيخ الألماني، جوشو كيميتش، أحد أولويات الصيف القادم

وتابعت الصحيفة، هذه الرغبة كانت أدى المسؤولين أيضا ولكن تم رفض عرض البارسا بسبب ضعف المقابل المادي.

واختتمت سبورت، كيميتش كان لديه الرغبة في القدوم حال تقديم عرضا مناسبا، حيث يتقاضى اللاعب 19.5 مليون يورو سنويًا وهذا سيكون مستحيل تحمله من جانب الإدارة الكتالونية.

