نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على قائمة "الماتادور" في "يورو 2024" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كان غياب المهاجم ماركو أسينسيو، المفاجأة الوحيدة في التشكيل الأولي لبطلة أوروبا 3 مرات، إسبانيا، والمكون من 29 لاعبًا للمشاركة في "يورو 2024".

وعاد قلب دفاع ريال مدريد، ناتشو، للتشكيل في ظل غياب المدافعين سيرجيو راموس، ب أو توريس، وبيدرو بورو، لكن استبعاد أسينسيو مهاجم باريس سان جيرمان كان بمثابة الصدمة الأكبر.

تعرف على قائمة "الماتادور" في "يورو 2024"

وقال لويس دي لا فوينتي مدرب الفريق في مؤتمر صحافي اليوم الإثنين: "أنا معجب بأسينسيو، دعونا نركز على الموجودين هنا ونمنحهم القيمة التي يستحقونها، قد تكون هناك شكوك بشأن لاعبين آخرين، لكنني واضح بشأن هذا الأمر اعتبارًا من اليوم، ربما أحد هؤلاء اللاعبين الذين أعتقد الآن أنهم لن يشاركوا في البطولة يغير رأيي ويحجز مكانه في التشكيلة النهائية المكونة من 26 لاعبًا".

وفيما يلي التشكيلة الأولية لإسبانيا:

حراسة المرمى:

أوناي سيمون (أتلتيك بيلباو)

أليكس ريميرو (ريال سوسيداد)

ديفيد رايا (آرسنال)

مدافعون:

داني كارفاخال (ريال مدريد)

خيسوس نافاس (إشبيلية)

إيمريك لابورت (النصر)

ناتشو فرنانديز (ريال مدريد)

روبن لي نورماند(ريال سوسيداد)

ب أو كوبارسي (برشلونة)

داني فيفيان (أتلتيك بيلباو)

أليكس غريمالدو (باير ليفركوزن)

مارك كوكوريلا (تشيلسي)

لاعبو الوسط:

رودريغو (مانشستر سيتي)

مارتن زوبيمندي (ريال سوسيداد)

فابيان رويز (باريس سان جيرمان)

ميكل ميرينو (ريال سوسيداد)

بيدري (برشلونة)

ماركوس يورينتي (أتليتيكو مدريد)

أليكس جارسيا (جيرونا)

أليكس باينا (فياريال)

فيرمين لوبيز (برشلونة)

مهاجمون:

ألفارو موراتا (أتليتيكو مدريد)

خوسيلو (ريال مدريد)

داني أولمو (لايبزيغ)

نيكو وليامز (أتليتيك بيلباو)

ميكل أويارزابال (ريال سوسيداد)

أيوزي بيريز (ريال بيتيس)

فيران توريس (برشلونة)

الامين يامال (برشلونة)



وستلعب إسبانيا، بطلة دوري الأمم الأوروبية العام الماضي، مباراتين وديتين على أرضها أمام أندورا وأيرلندا الشمالية الشهر المقبل، قبل أن تسافر إلى ألمانيا لبدء مشوارها في المجموعة الثانية بمواجهة كرواتيا، في 15 يونيو في برلين.