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أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" خابيير تيباس، أن حكم محكمة مدريد التجارية رقم 17، الصادر في وقت سابق اليوم الإثنين، بشأن "السوبر ليغ" غير نهائي ولا يقدم أي شيء جديد ذي أهمية.

وخلص الحكم إلى أن "فيفا" و"يويفا": "قد استغلا هيمنتهما ويجب عليهما التوقف عن سلوكياتهما المناهضة للمنافسة".

وقبلت المحكمة جزئيًا دعوى شركة "السوبر ليغ الأوروبية" (ESLC)، معتبرة أن "السلطة التقديرية لحظر المشاركة في بطولات بديلة وفرض قيود غير مبررة وغير متناسبة" تنتهك المادتين 101 و102 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي.

رئيس "الليجا" يعلق على حكم "السوبر ليج"



وقال تيباس بعد معرفة الحكم: "من المهم توضيح أنه، تماشيًا مع محكمة العدل الأوروبية، تطالب القاضية "فيفا" و"يويفا" بوضع لوائح شفافة وضامنة لمسابقات جديدة، لكنها لا تُقر "السوبر ليغ".

وأضاف رئيس رابطة الدوري الإسباني: "علاوة على ذلك، يُعتبر المشروع قد تم التخلي عنه بشكله الأولي، الحكم ليس نهائيًا ولا يقدم أي شيء جديد ذي أهمية".

وتأمر المحكمة، التي يمكن استئناف حكمها أمام محكمة مدريد الإقليمية، كلا من "فيفا" "يويفا" "بالتوقف عن السلوكيات المناهضة للمنافسة" وتمنعهما من "تكرارها في المستقبل".

كما تلزمهما "بإزالة جميع آثار السلوكيات المناهضة للمنافسة التي حدثت قبل أو خلال مدة هذا الإجراء، الذي بدأ في 18 أبريل 2021".

وإلى جانب ذلك، تشير المحكمة إلى أنه على الرغم من أن بطولة "السوبر ليغ" "بشكلها الأولي المقدم في الدعوى" قد تم التخلي عنه من قبل دُعاة المشروع، "لا يمكن فرض حظر أو قيود مجردة؛ أي حظر مستقبلي لأي مشروع آخر أو تعديل على المشروع المقدم".