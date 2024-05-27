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أحمد جودة - القاهرة -

وجه مجدي عبد الغني لاعب الأهلي السابق، رسالة لإدارة النادي الأهلي من أجل عدم التجديد لظهير أيسر المارد الأحمر والتعاقد مع بديل له خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

مجدي عبد الغني: لاعب الأهلي مضروب.. وانا ضد التجديد لمعلول

وقال عبد الغني في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "يا مساء الأنوار" على قناة "mbc masr": "الأهلي يحتاج إلى رأس حربة بدلًا من موديست، لأن كهربا ليس مهاجمًا، يجب على إدارة الأهلي أن تتعاقد مع لاعب مثل وسام أبو علي، «خاصة بعد ما طلع موديست مضروب»".

وأضاف: "دور وسام أبو علي كبير حتى لو لم يُحرز أهداف فإنه يتحرك ويُساعد زملائه على التسجيل، يجب ضرورة تعاقد الأهلي مع ظهير أيسر، أو الاعتماد على أبناء النادي كريم فؤاد أو كريم الدبيس، ولو أنهما ليس لديهم قدرات علي معلول".

وأكمل: " لم أعد متفائل بعودة النجم التونسي لمستواه السابق بعد الإصابة بوتر أكيلس، لأن اللاعب عندما يُصاب وهو كبير غير إصابته وهو صغير".

واختتم: "عندما نتحدث بشكل احترافي، أنا ضد التجديد لـ علي معلول، بعيدًا عن العواطف، أحمد حجازي حصد لقب الدوري مع الاتحاد السعودي، ومع ذلك سيستغنون عنه".

