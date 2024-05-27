نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحيل تشافي يمهد لبقاء نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد لاعب برشلونة، لحسم موقفه من البقاء وتجديد عقده رفقة الفريق الكتالوني وذلك بالتزامن مع رحيل المدير الفني تشافي هيرنانديز في نهاية الموسم الجاري.

أراوخو يتجه للبقاء مع برشلونة

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن الأوروجوياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة قد تجاهل في الفترة الماضية، العرض المقدم له لتجديد عقده مع النادي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن أراوخو لم يرد على عرض التجديد الذي أرسله له النادي الكتالوني منذ أسابيع وكان يُراوغ لحين انتهاء الموسم.

وأشارت الصحيفة إلى أن رحيل تشافي يصب في صالح بقاء أراوخو مع برشلونة لأن اللاعب كانت لديه بعض الشكوك حول مستقبله.

ويأتي موقف أراوخو، بسبب توتر علاقته بالمدرب تشافي، وأحد الأسباب أنه يرى المدرب لم يُدافع عنه بعد الخطأ الكارثي أمام باريس سان جيرمان وجعله عرضةً للانتقادات.