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أحمد جودة - القاهرة - أكد ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إن فريقه قدم موسمًا جيدًا رغم النهاية الحزينة له.

أرنولد: ليفربول قدّم موسما جيدا رغم النهاية الحزينة

وقال للموقع الرسمي للنادي:"كان موسمًا جيدًا مقارنة بالموسم الماضي، أصبحنا أفضل كفريق، نافسنا على الألقاب حتى النهاية وتطورنا".

وأضاف:"تحقيق أي تحسن يعني أن الموسم كان جيدًا.. خذ الأمور الإيجابية وامض قدمًا، ونأمل أن نكرر نفس الأمر في الموسم المقبل".

وعانى ترينت، الذي من المقرر أن يتواجد في قائمة المنتخب الإنجليزي المشاركة بيورو 2024، من إحباط خاص به بعدما غاب لشهرين بسبب إصابة في الركبة.

ولكنه قال إن هذا ساعده على تعلم درسًا مهمًا.

وقال:"بالطبع ليس من الرائع أن تصاب. تريد دائما أن تلعب أكبر عدد ممكن من المباريات لمساعدة الفريق، ولكن في بعض الأحيان يحدث هذا".

وأضاف:"كان وقتا صعبا، وعلمتني هذه الفترة أن أتحلى بالصبر وكان حقا وقتا صعبا".

وأكد:"تجعلك هذه الأمور أكثر قوة، وتجعلك تقدر الأوقات التي تكون فيها جاهزا وتكون قادرا على لعب المباريات".