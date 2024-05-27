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قرار جديد من كولر تجاه لاعبي الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - وضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برنامجًا بدنيًا لتجهيز اللاعبين خلال الإجازة التي حصلوا عليها عقب التتويج بدوري أبطال إفريقيا.

كولر يضع برنامجًا بدنيًا لتجهيز اللاعبين خلال الإجازة

حصل لاعبو الأهلي على برنامج بدني للمران خلال فترة الراحة التي حصل عليها الفريق عقب التتويج بدوري أبطال إفريقيا علي حساب الترجي التونسي بنهائي البطولة.

ومن المقرر أن يتدرب اللاعبين بشكل منفرد بخوض تدريبات بدنية خفيفة للحفاظ على الأوزان خلال فترة الراحة، بأوامر من المدير الفني خوفًا من زيادة الأوزان.

وتوج النادي الأهلي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه، على حساب الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل النادي الأهلي أمام الترجي في الذهاب برادس، ليحسم لقب دوري أبطال إفريقيا على أرضه في الإياب بهدف دون رد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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