نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بفضل فليك.. برشلونة يقترب من الصخرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا، رئيس النادي محاولاته لتعزيز صفوفه خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم من أجل تعزيز صفوف البارسا.

وأدى خروج برشلونة الموسم الماضي إلى غضب عارم في إدارة البارسا ما جعلهم يكثفون محاولاتهم من أجل التعاقد مع لاعبين جدد يكون بإمكانهم احداث طفرة في الفريق.

وفي ظل سعي برشلونة لتعزيز صفوف الفريق قرر النادي إقالة تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق واقترابهم من التعاقد مع هانز فليك مدرب منتخب ألمانيا السابق ونادي بايرن ميونيخ.

فليك يقرب برشلونة من صخرة الدفاع

ويضع نادي برشلونة اللاعب جوشوا كيميتش نجم نادي بايرن ميونيخ على رأس اهتمامته من أجل التعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

ولكن تعاقد برشلونة مع كيميتش سيكلف خزينة النادي الكثير من الأموال وهو ما لن تكون إدارة البارسا قادرة على تحمله في ظل أزمته المالية التي يعاني منها.

وتشير التقارير إلى أن هانسي فليك مدرب برشلونة الجديد المرتقب ضمه يرتبط بعلاقة مميزة مع كيميتش وأخطر البارسا بأنه سيتكلف بمهمة إقناعه للوصول إلى الكامب نو.

