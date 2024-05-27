نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وجهة تشافي القادمة بعد الرحيل عن برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل جديدة حول مصير تشافي هيرنانديز، مدرب نادي برشلونة الإسباني خلال الفترة السابقة بعد أن ترك تدريب البارسا.

ووجه نادي برشلونة شكره إلى تشافي هيرنانديز مدرب الفريق بعد أن وصل إليه في 2021 الماضي قادمًا من نادي السد القطري وحقق معه لقب الليجا الإسبانية موسم 22-23.

وتشير التكهنات إلى أن الألماني هانز فليك هو المدرب المرتقب لخلافة تشافي هيرنانديز في برشلونة الفترة القادمة.

وجهة تشافي الجديدة بعد برشلونة

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية فإن تشافي قرر أخذ فترة راحة من التدريب للتفكير في مستقبله الفترة المقبلة بهدوء قبل أن يتسرع في الحكم باتخاذ قرار مفاجيء وسريع.

ووصل تشافي، عددًا من العروض المميزة من قبل أندية إيه سي ميلان الإيطالي ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لقيادة أنديتهم خلال الموسم الجديد.