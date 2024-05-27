نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس حكيمي.. برشلونة يقترب من خطف عملاق باريس سان جيرمان في الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن الصفقة الجديدة التي يخطط نادي برشلونة إلى إبرامها خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل من أجل تعزيز صفوف فريقه.

ليس حكيمي.. برشلونة يقترب من خطف عملاق باريس سان جيرمان في الصيف

ويريد برشلونة ضم لاعب جديد يكون قادر على تعزيز البارسا خلال الموسم المقبل من انتقالات الصيف، ويضع جوهرة باريس سان جيرمان على رأس صفقاته المنتظرة.

وبحسب ما ذكرته التقارير الصحفية، فإن باريس سان جيرمان استقر على مستقبل نجمه تشافي سيمونز المعار إلى صفوف نادي لايبزيج الألماني.

وأكدت الصحف أن باريس سان جيرمان قرر إعارة اللاعب مرة أخرى هذا الصيف، خاصة وأن النادي لا يحق له بيعه حسب البند الموضوع في عقد انتقاله من نادي أيندهوفن.

موقف برشلونة من التعاقد مع سيمونز

وتشير التقارير الصحفية، إلى أن برشلونة أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات سيمونز هذا الصيف من أجل تدعيم تشكيلة هانز فليك، مدرب البارسا المرتقب الإعلان عنه في يونيو لبدء موسم جديد وقوي مع الكتالوني.

يذكر أن برشلونة قد أنهى موسمه في الدوري الإسباني برصيد 85 نقطة، محتلًا وصافة ترتيب الليجا، في حين ترك الصدارة لغريمه التقليدي نادي ريال مدريد 95 نقطة.

